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Полиция задержала фаната «Локомотива», который пришёл с флагом в поддержку Беларуси

Полиция задержала фаната «Локомотива», который пришёл с флагом в поддержку Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Болельщик «Локомотива», появившийся на домашнем стадионе команды с бело-красно-белым флагом, был задержан полицейскими, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Фото: «Чемпионат»

Бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция во время протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, которые начались после выборов.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.

Гол Алексея Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Краснодар»
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