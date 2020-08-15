Полиция задержала фаната «Локомотива», который пришёл с флагом в поддержку Беларуси

Болельщик «Локомотива», появившийся на домашнем стадионе команды с бело-красно-белым флагом, был задержан полицейскими, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Фото: «Чемпионат»
Бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция во время протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, которые начались после выборов.
«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.
- 15 августа 2020
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:56
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:52
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:48
-
18:48