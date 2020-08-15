Черчесов: приятно удивлён тем, как профессионально Нурмагомедов разбирается в футболе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча «Локомотив» — «Краснодар» (1:0) похвалил бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме». Кроме того, специалист опубликовал совместное фото с Нурмагомедовым.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Единственный гол, на 43-й минуте матча, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук.