Черчесов: приятно удивлён тем, как профессионально Нурмагомедов разбирается в футболе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча «Локомотив» — «Краснодар» (1:0) похвалил бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.
«Матч «Локомотив» — «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме». Кроме того, специалист опубликовал совместное фото с Нурмагомедовым.
«Локомотив» обыграл «Краснодар» в 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Единственный гол, на 43-й минуте матча, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук: сыграли так, как и договаривались
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