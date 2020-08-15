Семак: не сказал бы, что «Зенит» отбивался. Рад за Ловрена, который смог забить важный мяч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (2:0).



«Не стал бы говорить, что мы отбивались. Мы играли низко и в концовке были в меньшинстве, но действовали в обороне надёжно. Физически во втором тайме не было свежести. Абсолютно заслуженной назвал бы эту победу. Рад за Ловрена, который смог забить важный мяч. После этого концовка стала спокойнее. Удаление Ракицкого? Что касается второй жёлтой карточки, то посмотрим и проанализируем потом», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной.



Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.