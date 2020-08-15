Турнирная таблица РПЛ: после двух туров не потеряли очки лишь «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 2-го тура.



Тур открывал матч «Арсенал» — «Уфа». Уфимцы одолели туляков (3:2).



«Сочи» в 2-м туре встречался с «Химками», игра завершилась со счётом 1:1. Московский «Спартак» обыграл «Ахмат» в Москве (2:0), красно-белые поднялись на 4-е место.



«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Уралом» (1:1). «Динамо» дома сыграло вничью с «Ротором» (0:0) и поднялось на 5-ю строчку таблицы. ЦСКА дома обыграл «Тамбов» (2:1) и обосновался на 2-м месте. «Локомотив» победил «Краснодара» (1:0) и вышел на 3-ю строчку. «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (2:0) и стал лидером в турнирной таблице.

Отметим, что после двух сыгранных туров не потеряли очки лишь «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021