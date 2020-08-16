Игорь Акинфеев опубликовал очередной пост в «Инстаграме» после игры с «Тамбовом»

34-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков «армейцев» с победой над «Тамбовом» (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Друзья, всем привет! Ну что, вот и закончился второй тур, всех с победой! Надеюсь, что матч порадовал зрелищностью и самое главное, что мы забили на один мяч больше, поэтому надеюсь, что дальше всё будет интереснее, и мы будем продолжать в том же духе. Всех с победой, ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Акинфеев в опубликованном видеообращении.
Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.
В прошлом сезоне Акинфеев провёл в РПЛ 30 матчей, 13 из которых сыграл на ноль.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).
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