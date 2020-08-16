Рыбусь поздравил «Лион» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов

Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поздравил французский «Лион» с выходов в полуфинал Лиги чемпионов.

«Великий матч, „Лион“, — написал Рыбусь в своём „твиттере“. Поздравление не случайно — В 2016 году Рыбусь перешёл в „Лион“ из грозненского „Терека“. За французскую команду Рыбусь провёл 19 матчей во всех турнирах, а в 2017 году перешёл в московский „Локомотив“.

«Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года. Тогда французы переиграли в четвертьфинале «Бордо» и уступили в шаге от финала мюнхенской «Баварии». В 2020 году «Лиону» также предстоит сыграть с «Баварией». Матч с мюнхенцами пройдёт в Лиссабоне 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.