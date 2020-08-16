Англоязычный «твиттер» «Зенита»: побеждать «Лион» в Лиге чемпионов — не для всех

Петербургский «Зенит» в английской версии своего «твиттера» поиронизировал над победой французского «Лиона» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Побеждать „Лион“ в Лиге чемпионов — это не для всех», — написано в одном из постов аккаунта.

«Лион» был соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов-2019/2020, петербуржцы набрали в играх с французами четыре очка из шести возможных. Во Франции команды сыграли вничью 1:1 — на гол Сердара Азмуна «Лион» ответил мячом Мемфиса Депая с пенальти. На «Газпром-Арене» победил «Зенит» со счётом 2:0: голы записали на свой счёт Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Тем не менее, из-за поражения 0:3 от «Бенфики» в последнем туре и ничьей 2:2 в матче «Лиона» и «РБ Лейпциг» «Зенит» занял последнее место в группе.