Гендиректор «Шахтёра»: мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем «Интер»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с миланским «Интером».

«Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждём матч.



Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждёт сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для «Интера». При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем «Интер». В этом, как мне кажется, наш плюс», — приводит слова Палкина официальный сайт клуба.

Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.