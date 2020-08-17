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Гарри Магуайр: лучшая из команд сегодня проиграла

Гарри Магуайр: лучшая из команд сегодня проиграла
Футбол / Лига Европы 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в эфире BT Sport прокомментировал поражение в матче с «Севильей» (1:2) в полуфинале Лиги Европы.

«В этом году мы здорово прибавили. Мы владели преимуществом и в любой другой день легко выиграли бы матч. Знаем, что можем прибавить, и мы должны стать лучше. Вы видели, какие у нас талантливые ребята. Мы определенно хотим завоёвывать трофеи.

Мы хотим и должны прибавлять. Сегодня дважды пропустили после подач, это нехорошо. Мы уже третий раз в этом сезоне проиграли в полуфинале. Это расстраивает. У нас хорошая команда. Мы не желаем проигрывать. Мы не хотим довольствоваться полуфиналами. Мы способны на большее.

Это поражение трудно принять. Мы создали много моментов. Лучшая из команд сегодня проиграла. Мы сильно спешили в некоторых матчах в этом сезоне, но сегодня был не тот случай. Мы начали с высокого прессинга, но затем позволили им слишком свободно владеть мячом», — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.

«Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы
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