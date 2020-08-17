Кумана заметили в аэропорту Барселоны. Ранее стало известно об увольнении Сетьена

Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман был замечен в аэропорту Барселоны, сообщает Marca.

Куман является одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны». Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил, об увольнении из команды наставника Энрике Сетьена.

Сообщалось, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.