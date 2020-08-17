«Все были в ярости». Фернандеш рассказал о ссоре с Линделёфом после второго гола «Севильи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о ссоре с защитником команды Виктором Линделёфом после второго пропущенного мяча в матче с «Севильей» (1:2) в полуфинале Лиги Европы.
«Это нормально, когда пропускаешь гол, все были в ярости. Дело не во мне или Викторе. Такое происходит во многих командах. Нам необходимо думать о том, какие ошибки допустили все», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.
Победный гол «Севилья» забила на 78-й минуте. Хесус Навас исполнил передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание отправил мяч в ворота. После этого года Фернандеш и Линделёф эмоционально высказывали претензии друг другу.
«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».
На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0).
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