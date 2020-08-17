Витсель — Компани: благодарен за возможность играть рядом с тобой

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель обратился к бывшему партнёру по сборной Бельгии Венсану Компани, который сегодня, 17 августа, объявил о завершении карьеры.

«Я благодарен за возможность играть рядом с тобой и за все воспоминания, которые мы создали вместе со сборной Бельгии. Желаю тебе всего наилучшего, Венсан!» — написал Витсель в "Твиттере".

Накануне было объявлено, что Компани возглавил «Андерлехт», подписав контракт на четыре года. Ранее он выступал в этой команде в качестве играющего тренера.

Ранее сообщалось, что Венсан Компани отказался стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».



Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.