«Спартак» объявил о назначении нового исполнительного директора

«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении Алексея Травкина на пост исполнительного директора московского клуба.



«Желаем Алексею Травкину успешной работы на благо красно-белых и благодарим Максима Власова, который покинул пост исполнительного директора», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Травкин имеет два высших образования: окончил Государственный университет управления и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Ранее Травкин работал в структурах Стройкомплекса Москвы.

«Спартак» в 30 матчах набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 играх набравший 72 очка.