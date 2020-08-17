«Спартак» объявил о назначении нового исполнительного директора
«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении Алексея Травкина на пост исполнительного директора московского клуба.
«Желаем Алексею Травкину успешной работы на благо красно-белых и благодарим Максима Власова, который покинул пост исполнительного директора», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Травкин имеет два высших образования: окончил Государственный университет управления и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Ранее Травкин работал в структурах Стройкомплекса Москвы.
«Спартак» в 30 матчах набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 играх набравший 72 очка.
«Спартак» работает над созданием женской команды
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