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Тер Штеген перенесёт операцию на колене 18 августа

Тер Штеген перенесёт операцию на колене 18 августа
Футбол / Испания 0

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенесёт операцию на колене, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Операция пройдёт завтра, 18 августа. Её проведёт доктор Рамон Кугат. Отмечается, что хирургическая процедура является мерой предосторожности, которая поможет предотвратить дальнейшие проблемы со связками в правом колене.

В текущем сезоне 28-летний немецкий вратарь принял участие в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей, а в 17 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается в € 72 млн. Ранее «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в 1/4 финала турнира со счётом 2:8.

Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных от «Баварии» мячей
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