Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека
«Барселона» в летнее трансферное окно может купить полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека, утверждает TNT Sports.
По данным источника, приобрести хавбека попросил Рональд Куман, который в ближайшее время, скорее всего, будет назначен на пост главного тренера «Барселоны». Напомним, что каталонский клуб уволил главного тренера Энрике Сетьена из-за неудовлетворительных результатов.
23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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