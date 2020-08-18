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«Это Зидан?» Иностранные болельщики в восторге от гола Алексея Миранчука

«Это Зидан?» Иностранные болельщики в восторге от гола Алексея Миранчука
Футбол / РПЛ 0

Подписчики популярного «инстаграм»-аккаунта «433» оценили гол полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Гол был забит в конце первого тайма. Подача Дмитрия Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке Миранчука, который отрезал всю оборону «быков». Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол ворот. За восемь часов видео собрало более 500 тыс. лайков на «433».

Ролик можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги на Rutube. Права на видео принадлежат РФС.

Под постом появились восторженные комментарии иностранных любителей футбола. Некоторые из них сравнили Миранчука со звёздами.

«Это Зидан?», — написал один из болельщиков.

«Русский Куарежма», — говорится в другом комментарии.

«Его первое касание ярче, чем моё будущее!» — пошутил очередной подписчик.

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