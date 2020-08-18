Евсеев: следующий матч — хороший вызов и для «Уфы», и для «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями в преддверии матча третьего тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Погода в Уфе стоит прекрасная. Футбольная погода, я бы сказал. Город живёт футболом. Много эмоций подарила победа в Туле, а сейчас все ждут матч со „Спартаком“. Это всегда интересная афиша. И хороший вызов как для команды хозяев, так и для „Спартака“. Причём в любом городе.
Тренируемся в обычном режиме, вошли в этот график уже после игры с «Краснодаром». Матчи через 4 дня на 5-й, нормальный ритм. Можно успеть восстановиться, провести качественную рабочую тренировку.
В основном занимаемся тактикой. Понимаем, что со стороны «Спартака» будет много действий, чтобы затруднить нам игру в обороне и в переходных фазах. Понимаем, что соперник при перехватах мяча будет стараться проводить быстрые атаки, искать свободное пространство и как можно быстрее доводить момент до удара. Ну и плюс к этому стандарты. Уделяем всему этому внимание.
Ажиотаж в Уфе чувствуется. Все в предвкушении матча, ждут хорошей качественной игры от обеих команд. На трибунах будет максимум от разрешённого числа зрителей. Так что поддержка должна быть шумной", — написал Евсеев.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 19 августа. Начало — в 16:00 мск.
- 18 августа 2020
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