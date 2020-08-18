«А размер его белья не написали?» Мещеряков высмеял турецкие СМИ после слухов о Смолове

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию турецких СМИ о предстоящем переходе нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова в «Фенербахче».



«В первый раз об этом слышу. Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции. А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул. Они просто в этом большие специалисты», — цитирует Мещерякова Sport24.



В конце июля Смолов вернулся в «Локомотив» из «Сельты», где он находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Фёдор провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» выступает с 2018 года. Контракт 30-летнего форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.

Источник: Смолов перейдёт в «Фенербахче» в аренду с правом выкупа за € 4 млн