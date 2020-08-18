«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Белененсеш»
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу проведёт сезон в лиссабонском «Белененсеше», сообщается в официальном "твиттере" бело-голубых.
Ранее 26-летний футболист выступал за «Тамбов» на правах аренды. Португалец провёл за тамбовский клуб один матч в Российской Премьер-Лиге, проведя на поле пять минут.
Кардозу перешёл в московское «Динамо» летом 2018 года. Всего полузащитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги за московский клуб. Португальский игрок забил четыре гола, результативными передачами не отметился и получил четыре жёлтые карточки. Контракт Кардозу с московским клубом рассчитан до 2022 года.
В 3-м туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдёт в Москве. Начало — в 19:00 мск.
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