«Урал» купит Йовичича у «Црвены Звезды» за € 300 тыс.
Полузащитник сербского клуба «Црвена Звезда» Бранко Йовичич продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале», сообщает Mozzart Sport.
По информации сербских СМИ, «Урал» подготовил для футболиста контракт с зарплатой более € 400 тыс. за сезон. Это на € 100 тыс. больше, чем он получает в «Црвене Звезде».
Летом 2019 года Йовичичем интересовался французский «Ним» и предлагал за хавбека € 1 млн, однако Бранко получил травму, и сделка сорвалась.
Сербский хавбек хорошо знаком с чемпионатом России. Он три года выступал за пермский «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе). Оттуда он перебрался на родину.
«Урал» в минувшем сезоне РПЛ занял 11-е место.
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