«Бавария» уволила тренера, обвиняемого в расизме
Мюнхенская «Бавария» рассталась с тренером молодёжного состава из-за обвинений специалиста в расизме, сообщает Spiegel.
Имя специалиста не разглашается. Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. Тренер использовал расистские выражения в разговорах про игроков. Он работал тренером в молодёжном секторе с 2003 года, а в 2016 году был назначен спортивным директором команд от U9 до U15.
В нынешнем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя на 13 очков. В финале Кубка Германии мюнхенский клуб победил леверкузенский «Байер» (4:2). В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2. За выход в финал немецкий клуб поспорит с «Лионом». Матч состоится 19 августа.
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