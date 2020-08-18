«Бавария» уволила тренера, обвиняемого в расизме

Мюнхенская «Бавария» рассталась с тренером молодёжного состава из-за обвинений специалиста в расизме, сообщает Spiegel.

Имя специалиста не разглашается. Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. Тренер использовал расистские выражения в разговорах про игроков. Он работал тренером в молодёжном секторе с 2003 года, а в 2016 году был назначен спортивным директором команд от U9 до U15.

В нынешнем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя на 13 очков. В финале Кубка Германии мюнхенский клуб победил леверкузенский «Байер» (4:2). В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2. За выход в финал немецкий клуб поспорит с «Лионом». Матч состоится 19 августа.