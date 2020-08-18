Евсеев: как тренер «Уфы», я доволен трансферами Жамалетдинова и Данченко

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Уфа» стала работать в это трансферное окно не только на выход, но и на вход. В команде два новичка. Жамалетдинов сыграл с «Арсеналом». Он тренировался с нами 10 дней, понял требования. В какой-то степени мы его брали на просмотр. Знал его как игрока, но не был лично знаком. Всё-таки одно дело — быть перспективным, другое — найти себя в футбольной атмосфере, где доверяют игрокам и дают возможность раскрыться. Тимур качественно провёл матч в Туле, много цеплялся за мяч и при голевых атаках был участником этих эпизодов. Отыграл, сколько хватило сил.

Данченко в России играл за 3 команды — «Анжи», «Енисей», «Рубин». Был в донецком «Шахтёре», играл за сборную Украины. Хорошо его знаю и прекрасно понимаю, где и как буду использовать. Олег усилит «Уфу». Будем пытаться встроить его в нашу команду, схему. Как тренер, я доволен приобретениями. Матчи покажут, правильно ли мы используем наших новичков", — написал Евсеев в своём «инстаграме».