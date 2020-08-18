Слуцкий: обидное поражение. «Рубин» пропустил, когда уже казалось, что переломили игру

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:3).



«Сложно комментировать матч, очень обидное поражение — пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью. Почему пропустили? Плохо сработали на обоих стандартах. Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно. Одно очко в трёх турах — меньше, чем ожидали. Комплектацией команды доволен. Трансферное окно пока открыто, и всего можно ожидать.



В прошлом году мы были единственной командой в Премьер-Лиге, которая не пропустили ни одного мяча после угловых ударов. Сегодня пропускаем три мяча со стандартов, и это сложно комментировать. Объяснений этому пока не могу найти», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Сочи» обыграл «Рубин» благодаря двум голам в концовке