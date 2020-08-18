Мусаев: иногда судьи злоупотребляют тем, что не видят явные нарушения

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Мы забили красивые голы, хорошо контролировали мяч все 90 минут. Были некоторые сложности, так как соперник оказывал на нас постоянное давление. «Арсенал» — физически хорошо подготовленная команда, которая вообще не останавливалась весь матч. Показалось, что в начале второго тайма мы немного подсели. Мы всё же смогли найти в себе силы, открылось второе дыхание. Нам удалось создать несколько хороших моментов и добиться заслуженной, но очень тяжёлой победы. В таком плотном графике не получится иначе. Нам нужно быть готовыми к тому, что каждый матч будет таким сложным.



Что касается замены Кабеллы, он снова получил травму. Пока не можем сказать, насколько она серьёзная. Кабелла и Вандерсон менялись флангами в последних матчах, чтобы создать ситуацию, которая была бы неудобна для соперника. Иногда они играют в одной зоне. Это нестандартные игроки, которые на поле могут принимать такие же нестандартные решения. Мы считаем, что нет никаких проблем в этой перестановке. Такие перемещения уже создали несколько опасных моментов.



Кабелла вовсе не быстро набрал форму после травмы и долгого восстановления. Реми должен был играть уже в марте, но мы увидели его только летом. В ситуации с Классоном главное не спешить. Сегодня он провёл на поле 15 минут, дальше будем смотреть, как он будет себя чувствовать. Конечно, есть повод для оптимизма, но 14 месяцев — это всё-таки огромный срок. Мы все будем ждать возвращения прежнего Виктора.



Не злоупотребляют ли игроки «Краснодара» спорами с судьями? А вы не считаете, что иногда судьи злоупотребляют тем, что они не видят явные нарушения? Что касается жёлтой карточки Берга, до этого момента судья уже закрывал глаза на грубые фолы. Конечно, недопустимо получать карточки за разговоры. Это наша внутренняя история и проблема. Разумеется, нужно быть сдержанными, но у Берга были все основания для такого поведения.



В каждом матче, который мы провели, были отрезки, где казалось, что нам было физически тяжело. Но даже в игре с «Локомотивом» мы в конце создали два-три неплохих момента. Сегодня в концовке мы тоже немного прибавили. Считаю, что состояние у нас достаточно рабочее. Конечно, мы бы хотели его улучшить, но пока работаем с тем, что есть», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.