Ди Мария: хотим вписать новую страницу в историю «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

«Мы счастливы. Это первый финал в истории клуба. Мы упорно поработали и провели классный матч. Хотим вписать новую страницу в историю клуба. Мы добились успеха и вышли в финал — это очень важно», — приводит слова Ди Марии официальный сайт УЕФА.

В матче 1/2 финала парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.



В решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.