Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»
Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, туринский клуб намерен расстаться с футболистом. «Ювентус» предложил игрока «Фиорентине», но «фиалки» посчитали его требования слишком высокими. Сообщается, что и сам Бернардески не заинтересован в возвращении в «Фиорентину» и предпочитает отправиться в Мадрид.
Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».
В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.
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