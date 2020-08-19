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Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»

Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб намерен расстаться с футболистом. «Ювентус» предложил игрока «Фиорентине», но «фиалки» посчитали его требования слишком высокими. Сообщается, что и сам Бернардески не заинтересован в возвращении в «Фиорентину» и предпочитает отправиться в Мадрид.

Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».

В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.

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