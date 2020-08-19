Смольников: в «Краснодаре» хочется реально побороться за чемпионство
Защитник «Краснодара» Игорь Смольников поделился ощущениями от возвращения в стан «быков».
«Эмоции от возвращения в команду самые положительные. Такое ощущение, что и не уезжал! В этом году вообще всё очень быстро – прошлый сезон закончился, сразу начался новый. Времени на раскачку нет. Мой переход случился очень быстро, но проблем с адаптацией нет никаких. Всё отлично.
Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и всё получится", — приводятся слова футболиста на официальном сайте «Краснодара».
Напомним, что в прошлом сезоне защитник провёл 12 матчей в РПЛ, в которых на его счету результативный пас.
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