Дмитрий Гунько: в первых трёх турах никто не «возил» «Химки»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре команды в начале нынешнего сезона. После трёх туров подмосковный клуб занимает последнее, 16-е место в РПЛ.

«В первых трёх турах мы набрали всего одно очко. Безусловно, с точки зрения результата и положения в турнирной таблице мы все разочарованы. Однако никто не собирается опускать руки, мы продолжаем работать и делать всё, чтобы ситуацию исправить. У нас подобралась хорошая команда, которая способна решать поставленные перед ней задачи.



Мне постоянно задают вопрос: когда и кто из футболистов усилит «Химки»? Да, мы ведём работу в селекционном направлении — ни один тренер никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от качественного усиления состава. Однако я также уверен, что нынешний состав «Химок» способен на многое.



В матчах с ЦСКА, «Сочи» и «Тамбовом» команда не мучилась на поле, она играла в футбол. Да, где-то, как в матче с «армейцами», нам чуть не хватило агрессии, где-то, как с «Сочи», подвела реализация моментов, где-то, как с «Тамбовом», не хватило скорости мышления.



Однако нас никто не «возил» по полю, не доминировал так, что можно было бы говорить только об одной команде на поле. Более того, в матчах в Сочи и Саранске именно «Химки» были той командой, которая контролировала мяч и вела игру.



Ребята показали, что могут уверенно смотреться в элите российского футбола. Верю в каждого из своих футболистов, верю в то, что они способны прогрессировать и добиваться результата на уровне РПЛ», — приводит слова Гунько пресс-служба клуба.