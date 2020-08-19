Вадим Евсеев: в атаке получилось всё. Недовольны все, кроме «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об игре башкирской команды в атаке в матче со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«Жёлтая карточка? Уникальные люди… Давайте лучше о футболе. Получил карточку за эмоции. Данченко оцениваю отлично. Что не получилось в атаке во втором тайме, так как у нас не было моментов? В атаке получилось всё. Все недовольны, только „Уфа“ довольна», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, которому ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал одиннадцатиметровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.