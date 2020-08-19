Газизов: не скажу, что у «Уфы» был полный автобус. «Спартаку» надо было хорошо попасть

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:1).

«Не скажу, что у „Уфы“ был полный автобус. „Спартаку“ надо было просто хорошо попасть в ворота, ну и Беленов сегодня „Уфу“ спас. Моменты у нас были, игра неплохая, но не хватило реализации. По мне, так „Спартак“ сыграл очень хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, которому ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал одиннадцатиметровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.