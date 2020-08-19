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Арбитр отменил пенальти в ворота «Ахмата» после просмотра VAR

Арбитр отменил пенальти в ворота «Ахмата» после просмотра VAR
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Сергей Лапочкин отменил пенальти в ворота грозненского «Ахмата» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:0, перерыв).

После подсказки VAR-ассистента Лапочкин сам посмотрел повтор, после чего отменил своё решение о назначении одиннадцатиметрового удара, а также показал жёлтую карточку за симуляцию нападающему «Ротора» Камилю Муллину.

Матч «Ахмат» — «Ротор» проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Ассистируют Лапочкину арбитры на линиях Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). «Ахмат» мог открыть счёт на 29-й минуте, но нападающий грозненского клуба Андрес Понсе не реализовал пенальти.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ротор».

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