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Гончаренко: ЦСКА достаточно хорошо смотрелся на протяжении 60-70 минут в матче с «Зенитом»

Гончаренко: ЦСКА достаточно хорошо смотрелся на протяжении 60-70 минут в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Достаточно хорошо смотрелись на протяжении 60-70 минут игры, неплохо выглядели структурно. Дальше мы необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки. Если бы мы были посмелее в начале атаки, игра атакующая выглядела бы лучше. „Зенит“ — опытная команда, подбирала мячи. Мы выглядели неплохо. Сейчас у нас есть оптимизм.

Что касается замен, то Влашич и Кучаев попросили замены. Мы планировали, что вместо Гайча выйдет Шкурин.

Состояние Набабкина оценим завтра. Возможно, это действительно серьезная травма. Но поймём завтра после обследования», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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