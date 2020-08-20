«Челси» предложили подписать Тьяго Силву

Лондонский «Челси» получил предложение подписать бразильского защитника «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силву, утверждает Metro со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, Силву связывали с переходом в «Арсенал», но «Челси» также является претендентом на игрока. Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб в летнее трансферное окно усилил оборону, которая нередко допускала ошибки в завершившемся сезоне.

35-летний Силва покинет «ПСЖ» после завершения Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Футболист получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе парижского клуба футболист провёл 314 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. С парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции.