Дэвис: мечта стала явью. Финал Лиги чемпионов — это всё, о чём только можно просить

Полузащитник «Баварии» Алфонсо Дэвис в интервью BT Sport прокомментировал победу в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» (3:0).



«Если говорить про личные ощущения, то для меня мечта стала явью. Играть в Лиге чемпионов, да не просто играть, а выйти в финал… Это всё, о чём только можно просить. Ощущения исключительно приятные. Эти парни выиграли практически всё, что возможно, но по-прежнему заведены и умеют испытывать радость победы. Они по-прежнему голодны до больших побед», — приводит слова Дэвиса пресс-служба УЕФА.

В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.