Рангник: в «Милане» для меня не было бы смысла полагаться на Ибрагимовича

62-летний немецкий специалист Ральф Рангник прокомментировал слухи относительно своей возможной работы в итальянском «Милане».

«Не в моём стиле сосредотачиваться на 38-летнем игроке, потому что я предпочитаю не работать с готовыми игроками, а развивать талантливых футболистов, делая их ценными для команды. В «Милане» для меня не было бы смысла полагаться на Ибрагимовича или Кьера, но это просто мой взгляд на вещи, это не обязательно правильно или неправильно. Когда Ибра сказал, что не знает меня, он не соврал, потому что я тоже никогда не встречался с ним.

Вы хотели бы знать, почему «Милан» обратился ко мне? Может, они хотели сменить вектор своего развития. Впервые их руководство связалось со мной в конце октября, когда команда находилась в трёх очках от зоны вылета. Я никогда не говорил об этом публично. Хочу уточнит, что никаких бумаг, подтверждающих договорённость с клубом, я тогда не подписывал.

После возобновления чемпионата Италии «Милан», безусловно, был одной из лучших команд, поэтому изменения не выглядели бы логичными. Пиоли заслужил право сохранить свою работу, и я ценю его как личность, ведь в интервью он всегда был сосредоточен на целях. Другой вопрос, будет ли это правильным решением для «Милана» в долгосрочной перспективе.

У них есть прекрасный пример всего в 30 км от Милана: «Аталанта» имеет треть доходов «Милана», но продолжает опережать их в таблице. Это потому, что они делают разумные инвестиции, имеют одну из лучших молодёжных академий в Европе, и это не просто заслуга Джан Пьеро Гасперини — это командный вид спорта.

Я также впечатлён стилем футбола Антонио Конте в «Интере», который является активным и агрессивным. Я всегда полагал, что игра должна отличаться поддержанием высокого темпа, прессингом и контр-прессинга, тем, что в Америке сейчас называют «Ральфбол». Теперь все молодые игроки в наших академиях растут с таким видением футбола», — цитирует Рангника Goal.