Классон: после травмы иногда плакал. В голову лезли мысли, что больше не вернусь на поле

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о сложном периоде восстановления после травмы.
«Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: «Окей, это всё. Я больше не смогу вернуться туда, где я был». Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными: «Я буду бороться и смогу вернуться».
Я такой человек – упрямый и неготовый легко сдаться. Ну и, конечно, я был окружён поддержкой. Меня подбадривала семья, врачи, клуб и ребята из команды. Это очень помогало. Я не был в депрессии. Иногда плакал, но большее время был на позитиве. Мне кажется, нужно совмещать психологическую работу с физической: если ты силён ментально, то восстановишься гораздо быстрее», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 20 августа 2020
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