Виктор Классон впервые сыграл за «Краснодар» с мая 2019 года
Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вышел на замену в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0, идёт 2-й тайм).
Классон сыграл за краснодарский клуб впервые с 26 мая 2019 года. Тогда хавбек отыграл все 90 минут в матче с «Рубином» (1:0). 10 июня 2019 года Классон получил тяжёлую травму колена в товарищеском матче между сборными Швеции и Испании.
Классон перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Эльфсборга». Сумма трансфера составила € 2 млн. За краснодарский клуб провёл 94 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
В следующем туре «Краснодар» 22 августа на выезде встретится с «Уралом».
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