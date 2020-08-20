«Крылья Советов» расстались со словенцем Поповичем
Словенский полузащитник Денис Попович покинул «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского клуба.
«Крылья Советов» поблагодарили Поповича за выступления в составе команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
«Сегодня я покидаю „Крылья Советов“. Клуб был заинтересован в том, чтобы я остался в Самаре, но в данный момент я принял решение продолжить свою карьеру в другом месте. Хочу поблагодарить „Крылья Советов“ за то время, которое я провёл в Самаре. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду с теплом вспоминать этот период своей карьеры», – сказал Попович.
Попович перешёл в «Крылья Советов» в феврале 2020 года из «Цюриха» на правах свободного агента. За российский клуб он провёл 10 матчей и забил 3 гола.
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