«Крылья Советов» расстались со словенцем Поповичем

Словенский полузащитник Денис Попович покинул «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского клуба.

«Крылья Советов» поблагодарили Поповича за выступления в составе команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«Сегодня я покидаю „Крылья Советов“. Клуб был заинтересован в том, чтобы я остался в Самаре, но в данный момент я принял решение продолжить свою карьеру в другом месте. Хочу поблагодарить „Крылья Советов“ за то время, которое я провёл в Самаре. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду с теплом вспоминать этот период своей карьеры», – сказал Попович.

Попович перешёл в «Крылья Советов» в феврале 2020 года из «Цюриха» на правах свободного агента. За российский клуб он провёл 10 матчей и забил 3 гола.