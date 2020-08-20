Тест Бога на коронавирус дал положительный результат

Пресс-служба «Сассуоло» сообщила о заражении полузащитника Жереми Бога коронавирусной инфекцией.

«В результате тестов, проведённых игрокам, вернувшимся после травм, был выявлен положительный результат на коронавирус у Жереми Бога. Болезнь у игрока проходит бессимптомно. Футболист не контактировал с партнёрами по команде и соблюдает самоизоляцию», — сообщается на сайте клуба.

Сообщалось, что туринский «Ювентус» включился в борьбу за Жереми Бога. Руководство «старой синьоры» рассматривает его как замену хавбеку Дугласу Косте, который в ближайшее трансферное окно, скорее всего, сменит команду. В услугах 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара заинтересован также «Наполи». Клуб из Неаполя был готов заплатить за игрока € 20–25 млн.



С 2014 по 2018 год Бога принадлежал лондонскому «Челси». Договор о продаже полузащитника в «Сассуоло» предусматривал опцию обратного трансфера за € 8 млн, однако синие отказались вернуть его в свою команду в обмен на возможность первоочередного выкупа.