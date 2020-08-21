Шишкин: когда играл в «Крыльях», у жены денег просил — зарплату не платили

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о финансовых затруднениях в период выступлений за «Крылья Советов».

«После «Спартака» и сборной я оказался в «Крыльях Советов». Уже стало не всё так здорово, иногда и три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил – её родители помогали. Такое на меня влияло, конечно. Тем более, у жены был очень влиятельный отец. Он из ФСО. Он меня полюбил, ходил на мои матчи. Ну и мы часто приезжали за город к родителям жены, отлично общались. Увы, в 2013-м его не стало, но он меня многому научил. Поставил голову на место. Всё-таки я женился на дочке генерала, была определённая ответственность.

Даже когда я встречался с нынешней женой, мне звонили с непонятных номеров и что-то рассказывали. Фанатки писали. Я мог общаться, но не более. Хотя кто-то хотел, чтобы я действовал более углублённо", — рассказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.