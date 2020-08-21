Игрок киевского «Динамо» Кравец: Луческу может дать много хорошего клубу

Нападающий киевского «Динамо» Артём Кравец поделился мнением по поводу назначения на пост главного тренера киевлян специалиста Мирчи Луческу.

«Конечно, это было в какой-то степени неожиданно. Не мог предположить, что тренер, против которого мне приходилось играть, возглавит нашу команду. Но после назначения, судя по отзывам ребят, мне кажется, он может дать много хорошего киевскому „Динамо“. Не в плане борьбы с „Шахтёром“, который он хорошо знает. Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными и имеет большой опыт. Мне кажется, в футбольном плане игроки и клуб „Динамо“ от этого сотрудничества только выиграют. Надеюсь, Мирча Луческу вернёт чемпионство „Динамо“.



С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях мне ответили, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера. Я жду не дождусь сотрудничества с этим специалистом», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».