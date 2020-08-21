Коутиньо: не думал о своём будущем. Все мысли только о финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», сообщил, что пока не задумывался о своём будущем.

«Я сфокусирован на Лиге чемпионов. Для нас это уникальная возможность. Я счастлив сыграть в финале Лиги чемпионов. Что касается моего будущего, я не думал об этом. Все мысли только о финале», — приводит слова Коутиньо Goal.com со ссылкой на Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что Коутиньо покинет «Барселону» в летнее трансферное окно и с высокой долей вероятности перейдёт в лондонский «Арсенал».

«Бавария» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов разгромила «Барселону» со счётом 8:2. В полуфинале турнира мюнхенский клуб обыграл «Лион» со счётом 3:0, а в финале «Баварии» предстоит встреча с «ПСЖ».