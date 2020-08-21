Вице-президент «Фулхэма» опроверг слухи об интересе к Жерару Пике
Вице-президент и спортивный директор «Фулхэма» Тони Хан опроверг слухи об интересе к защитнику «Барселоны» Жерару Пике.
«Ложь», — написал Хан в "Твиттере" в ответ на одну из публикаций, посвящённых переходу Пике в «Фулхэм».
Пике ранее прокомментировал проигрыш в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8). «Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, готов уйти первым», — заявил игрок.
Под руководством Энрике Сетьена каталонский клуб впервые с сезона-2007/2008 остался без трофеев. В чемпионате Испании «Барселона» заняла 2-е место, уступив чемпионство мадридскому «Реалу», и выбыла из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.
«Фулхэм» сделал предложение «Барселоне» о покупке Пике
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