Вице-президент «Фулхэма» опроверг слухи об интересе к Жерару Пике

Вице-президент и спортивный директор «Фулхэма» Тони Хан опроверг слухи об интересе к защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

«Ложь», — написал Хан в "Твиттере" в ответ на одну из публикаций, посвящённых переходу Пике в «Фулхэм».

Пике ранее прокомментировал проигрыш в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8). «Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, готов уйти первым», — заявил игрок.

Под руководством Энрике Сетьена каталонский клуб впервые с сезона-2007/2008 остался без трофеев. В чемпионате Испании «Барселона» заняла 2-е место, уступив чемпионство мадридскому «Реалу», и выбыла из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.