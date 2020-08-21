Бернардески не намерен покидать «Ювентус», несмотря на интерес «Атлетико»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески не собирается покидать туринский клуб, сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболиста не заинтересовали предложения «Наполи» и мадридского «Атлетико», и он хочет провести следующий сезон под руководством Андреа Пирло. Сообщается, что руководство «Ювентуса» также не планировало расставаться с игроком.

Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».

В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. «Ювентус» стал чемпионом Италии, однако выступление в Лиге чемпионов завершил в 1/8 финала.