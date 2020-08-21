Бернардески не намерен покидать «Ювентус», несмотря на интерес «Атлетико»
Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески не собирается покидать туринский клуб, сообщает Tuttosport.
По данным источника, футболиста не заинтересовали предложения «Наполи» и мадридского «Атлетико», и он хочет провести следующий сезон под руководством Андреа Пирло. Сообщается, что руководство «Ювентуса» также не планировало расставаться с игроком.
Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».
В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. «Ювентус» стал чемпионом Италии, однако выступление в Лиге чемпионов завершил в 1/8 финала.
Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»
- 21 августа 2020
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