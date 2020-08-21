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Хавбек «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в «Лацио»

Хавбек «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в «Лацио»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара попал в сферу интересов «Лацио», информирует Corriere dello Sport.

По данным источника, «Лацио» готов предложить за Рафинью € 12 млн. Сообщается, что в переходе игрока заинтересован спортивный директор римского клуба Игли Таре.

В сезоне-2019/2020 Алькантара выступал в составе «Сельты» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 33 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Напомним, «Сельта» сумела сохранить прописку в испанской Примере на следующий сезон.

Рафинья — воспитанник футбольной академии «Барселоны». За основную команду каталонцев полузащитник выступает с 2011 года. В 2018 году Алькантара выступал за миланский «Интер» на правах аренды.

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