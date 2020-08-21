Коман — о финале ЛЧ: это не игра между мной и «ПСЖ», это игра «Баварии» и «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о своём бывшем клубе — «Пари Сен-Жермен», командам предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов.

«Это клуб, в котором я вырос, но теперь я в «Баварии». Прошло шесть лет с тех пор, как я ушёл из «ПСЖ». Думаю, осталось всего два игрока, которые были там шесть лет назад.

Это не игра между мной и «ПСЖ», это игра мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ». Мы хотим победить и сделаем всё, что в наших силах. Я буду выкладываться на сто процентов", — цитирует Комана пресс-служба клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «ПСЖ» состоится 23 августа. Матч пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. «Бавария» — пятикратный победитель Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» никогда не выигрывал турнир.