ЦСКА договорился с «Ривер Плейт» о приобретении Хорхе Карраскаля

Московский ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, информирует аргентинское издание TNT Sports.
После нескольких недель переговоров руководство «Ривера» согласилось на продажу сразу двух полузащитников — Хуана Фернандо Кинтеро в Китай и Хорхе Карраскаля в Россию. За обоих колумбийцев клуб получит около € 15 млн.
Кинтеро продолжит свою карьеру в «Шэньчжэне», сумма за его трансфер составит примерно € 7,5 млн, а Карраскаль станет партнёром Адольфо Гайча в ЦСКА. Сколько денег российский клуб заплатит за трансфер колумбийца, пока неизвестно, но переговоры увенчались успехом. Ожидается, что в ближайшее время «Ривер» опубликует официальное заявление.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за полузащитника аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля € 6 млн, однако клуб рассчитывает продать Карраскаля за сумму не менее € 10 млн и ждёт встречного предложения от российского клуба.
В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 гола в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.
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