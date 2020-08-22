Алешандре Пато объявил об уходе из «Сан-Паулу»

Нападающий «Сан-Паулу» Алешандре Пато объявил, что покидает бразильский клуб.

«Сегодня завершается ещё один важный этап моей карьеры. Хотел бы поблагодарить «Сан-Паулу» за поддержку, доверие и профессионализм в эти 17 месяцев совместной работы. Также я благодарен болельщикам и игрокам команды.



Для меня было честью вновь надеть футболку «Сан-Паулу»!» — написал игрок в "Твиттере".

Напомним, что ранее Пато защищал цвета «Сан-Паулу» в 2014-2015 годах.

В сезоне-2020 Алешандре забил 3 мячей в 11 матчах чемпионата Бразилии. Контракт Пато с «Сан-Паулу» был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 6 млн.

Отметим, что ранее Пато сообщал о планах вернуться в Европу.