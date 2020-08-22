«Мы не узнаем, что бы случилось в двухматчевом противостоянии». Суарес — о «Баварии» в ЛЧ

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал разгром команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

Напомним, после вылета из турнира наставник сине-гранатовых был отправлен в отставку, новым тренером «Барселоны» стал Рональд Куман.

«Это был один из тех дней, когда всё идёт не так. Мы были потрясены и не знали, как исправить ситуацию. Это не оправдание, но год был очень странным, и, конечно, на нас повлиял новый формат. «Бавария» адаптировалась к нему и намного лучше настроилась на необычный матч.

«Бавария», безусловно, была очень сильна, но мы никогда не узнаем, что бы случилось в двухматчевом противостоянии. Наверное, «Бавария» нас выбила бы, но не знаю", — приводит слова игрока El Pais.