Луис Суарес: если я больше не нужен «Барселоне», то пусть скажут мне об этом напрямую
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном уходе из каталонского клуба.
«Ходят разговоры, что президент „Барселоны“ упомянул некоторое имена. Планируются масштабные изменения, но никто в „Барселоне“ не говорил мне, что я больше не нужен команде. Если таково желание клуба, хотел бы, чтобы мне сказали об этом напрямую. Я в „Барселоне“ уже шесть лет, и это достаточно долго, чтобы в клубе мне сказали, что обо мне думают.
Конечно, я хочу лучшего для „Барселоны“, и моя цель на данный момент — продолжать работать в этой команде. Но если клуб не рассчитывает на меня, я готов поговорить о будущем с руководством», — приводит слова нападающего издание El Pais.
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- 22 августа 2020
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