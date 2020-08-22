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Луис Суарес: если я больше не нужен «Барселоне», то пусть скажут мне об этом напрямую

Луис Суарес: если я больше не нужен «Барселоне», то пусть скажут мне об этом напрямую
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном уходе из каталонского клуба.

«Ходят разговоры, что президент „Барселоны“ упомянул некоторое имена. Планируются масштабные изменения, но никто в „Барселоне“ не говорил мне, что я больше не нужен команде. Если таково желание клуба, хотел бы, чтобы мне сказали об этом напрямую. Я в „Барселоне“ уже шесть лет, и это достаточно долго, чтобы в клубе мне сказали, что обо мне думают.

Конечно, я хочу лучшего для „Барселоны“, и моя цель на данный момент — продолжать работать в этой команде. Но если клуб не рассчитывает на меня, я готов поговорить о будущем с руководством», — приводит слова нападающего издание El Pais.

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